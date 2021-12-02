Диверсанта "Оплота" приговорили к почти 12 годам заключения за попытку взорвать электроподстанцию на Донбассе, - СБУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ задержали диверсанта на попытке подрыва одной из электрических подстанций.
Во время задержания обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.
Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".
По заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.
Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.
Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:
- ст. 113 (диверсия),
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.