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Диверсанта "Оплота" приговорили к почти 12 годам заключения за попытку взорвать электроподстанцию ​​на Донбассе, - СБУ

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Диверсанта "Оплота" приговорили к почти 12 годам заключения за попытку взорвать электроподстанцию ​​на Донбассе, - СБУ
По материалам контрразведки СБУ к 11 годам и 10 месяцам заключения осужден участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленник пытался совершить диверсию на объекте энергетики в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

По заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

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Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

  • ст. 113 (диверсия),
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Топ комментарии

  • Иван Кравченко 507ed38e
    Вообще Рада сопли жует.Диапазон сроков для сепаратистов на крови должен начинаться от 15 до 50 лет с суммированием сроков,либо пожиттеве.
  • виталий пшеничко
    Я удивляюсь логике наших ,или не совсем наших ,судей. За то что убивал раненых украинских солдат 6 лет, а за попытку подрыва подстанции 12. Ложат на одну чашу весов чьих-то отцов ,сыновей,братьев и их перевешивает подстанция.
  • Envoy
    12 лет кормить ?
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