"Слуга народа" Кравчук об отставке Ткаченко: Расходы на культуру в Госбюджете существенно увеличили – министр работает

Одной из причин, почему министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке было, что бюджет на культуру на следующий год планировался меньше нынешнего.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, ко второму чтению бюджет на культуру был существенно увеличен.

"Поэтому, на сколько я знаю, министр работает. Предстоят еще окончательные договоренности о предстоящей реформе гуманитарной сферы. … Надеемся министр продолжит работу и будет реализовывать (запланированное. – Ред.)", - подчеркнула нардеп.

Напомним, 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета Министров Государственного агентства по вопросам кино.

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29 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставки Ткаченко не будет, поскольку министр нашел "точки взаимопонимания" с премьером Шмыгалем.