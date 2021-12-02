"Слуга народа" Кравчук об отставке Ткаченко: Расходы на культуру в Госбюджете существенно увеличили – министр работает
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, ко второму чтению бюджет на культуру был существенно увеличен.
"Поэтому, на сколько я знаю, министр работает. Предстоят еще окончательные договоренности о предстоящей реформе гуманитарной сферы. … Надеемся министр продолжит работу и будет реализовывать (запланированное. – Ред.)", - подчеркнула нардеп.
Напомним, 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета Министров Государственного агентства по вопросам кино.
29 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставки Ткаченко не будет, поскольку министр нашел "точки взаимопонимания" с премьером Шмыгалем.