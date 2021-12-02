Новости • Бюджет-2022

Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире возможно удорожание заимствований для Украины, - Марченко

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Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире возможно удорожание заимствований для Украины, - Марченко
Министерство финансов Украины обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований.

Об этом сообщил сегодня министр финансов Сергей Марченко, представляя с парламентской трибуны проект госбюджета на 2022 год ко второму чтению, передает Цензор.НЕТ.

"Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина – беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира", - сказал Марченко.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Не через надзвичайно високий рівень інфляції у світі, а через надвисокий рівень корупції в Україні.
  • Владимир Елисеев
    не, то у дебила переворот случился!
  • Колыван Спикер
    переворот в наркотическом дурмане...А так ,просто обосрался.....
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