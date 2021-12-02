Кулеба на встрече с Блинкеном: "Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Стокгольме.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая строгие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - говорится в сообщении.