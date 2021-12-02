За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 1418 новых случаев. Среди заболевших 135 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксированы 1418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 301 829), умерли 27 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели: 771 женщина в возрасте от 18 до 100 лет, 512 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 66 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также зафиксированы 27 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7584): 18 женщин от 38 до 86 лет, 9 мужчин от 52 до 90 лет.

За сутки госпитализировали 87 больных коронавирусом и 178 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

2558 жителей столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 259 333).

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Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (268), Деснянском (260) и Дарницком (201).