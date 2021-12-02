СБУ о "задержании украинских агентов" в России: "Подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - отметил он.
В СБУ подчеркнули, что одна из главных задач – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года были разоблачены около 50 таких агентов, двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.
В частности, в ноябре СБУ осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны.
"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - пояснили в пресс-центре спецслужбы.
Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.
По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.
Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".