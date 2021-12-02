Россия провоцирует Украину как военным путем, так и дипломатично, - Кулеба

Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем, но украинская сторона продолжит демонстрировать сдержанность и призвать партнеров подготовить пакет по сдерживанию РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как мы видим, Россия провоцирует Украину военным путем, но также и дипломатично. Мы продолжим демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с партнерами и призвать их подготовить пакет по сдерживанию, который заставит президента Путина подумать дважды перед тем, как прибегнуть к военной силе", – сказал Кулеба перед началом переговоров с Блинкеном в Стокгольме в четверг.

Он заверил, что Украина не намерена провоцировать РФ или проводить какие-либо военные операции на Донбассе.

"Украина предана мирному разрешению конфликта, и я действительно ценю роль Соединенных Штатов во всех этих элементах, в сдерживании России в более широком смысле, а также в сочетании этого сдерживающего пакета, который объединяет трансатлантическое сообщество, чтобы обеспечить полную максимальную эффективность мер, которые могут быть применены", - отметил Кулеба.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в непреклонной приверженности Соединенных Штатов территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины.

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