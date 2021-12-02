Госбюджет-2022 предусматривает полное обеспечение жильем находившихся в АТО военнослужащих - "слуга народа" Забуранная

Народный депутат "Слуги народа", член бюджетного комитета Леся Забуранная считает Госбюджет на 2022 год бюджетом развития с социальным направлением.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Политик рассказала, какие именно изменения в проект Госбюджета предложил профильный комитет.

"Во-первых, дополнительно было направлено 300 миллионов на Институт рака. Это важно, потому что Украина сегодня, к сожалению, имеет большой процент онкологических заболеваний и крайне важно развитие современного специализированного центра. Продолжая судебную реформу, мы направили достаточную сумму средств на судебные администрации. Важно то, что мы продолжаем последовательно выполнять такие чрезвычайно интересные и экологически важные инициативы, как питьевая вода. Это также определено в заключениях бюджетного комитета, что данная целевая программа состоится. Также чрезвычайно важен и наконец-то заслуженный вопрос того, что мы обеспечиваем абсолютную очередь (на жилье. – Ред.) военнослужащим, которые были в АТО. Мы обеспечиваем их жильем. Люди, которые защищали нашу страну, имеют право получить свое жилье", - отметила нардеп.

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По словам Забуранной, бюджетом власти продолжают развитие регионов, направляя средства на социально-экономическое развитие территорий.

Политик призналась, что ей бы хотелось, чтобы в бюджете на следующий год было заложено существенное повышение зарплат для учителей, работников науки и образования.

"Но сразу выполнить такие важные социальные стандарты невозможно, из-за ограниченности ресурсов. Но мы верим, что после существенного поднятия зарплат медикам, в 2023 году, мы сможем сделать то же в сфере образования и науки", - добавила Забуранная.