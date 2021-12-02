Рада приняла Госбюджет-2022. ВИДЕО

Верховная Рада приняла Госбюджет на следующий год.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

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За проект Государственного бюджета на 2022 год в целом проголосовали 268 народных депутатов.

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Доходы Госбюджета-2022 составят 1,322 трлн гривен, расходы – 1,498 трлн гривен. По сравнению с первым чтением доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП). Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 триллиона гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.

В Госбюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года.

Кабинет Министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. "Минималка" вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.

Расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря. В 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен

Кабмин заложил в проект Государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

Планируется, что заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние – 429,9 млрд гривен, внешние – 151,2 млрд гривен.

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В проекте Госбюджета 2022 года заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в сумме 323 млрд гривен или 6% ВВП.