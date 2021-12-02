Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новолуганского. Потерь нет, - Минобороны
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В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В направлении Новолуганского противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в ведомстве.