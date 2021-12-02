Песков относительно заявления Зеленского о сильной украинской армии: Чувствуем обеспокоенность по Донбассу

Вероятность военных действий в Украине все еще высока, "агрессивная риторика Киева" якобы говорит о силовом сценарии, рассматриваемом Украиной по Донбассу.

Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения", - утверждает он.

Песков также ответил на слова президента Украины о сильной украинской армии.

"Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс – давайте", - заявил Песков, утверждая, что это дословная цитата Зеленского.

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"Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не чувствовать обеспокоенность по Донбассу", - заявил он.