Новости • Бюджет-2022

В 2022 году планируется индексация пенсий выше 10%, - Марченко

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В 2022 году планируется индексация пенсий выше 10%, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко считает Госбюджет на следующий год сбалансированным и реальным для исполнения.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Говоря о том, за счет чего была увеличена до второго чтения проекта Госбюджета его доходная часть, министр объяснил, что правительство пересмотрело прогнозируемые макропоказатели.

"Мы получили ресурс из 5600 ("ресурсный закон". – Ред.) и у нас есть дополнительные источники, такие как: налог на прибыль, налог с доходов физических лиц, рентная плата", - рассказал Марченко.

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Глава Минфина сообщил, что в 2022 году планируется индексация пенсий выше 10% и добавил, что о конкретном увеличении пенсий по всем категориям можно будет говорить после утверждения бюджета Пенсионного фонда. Он заверил, что в Пенсионном фонде "нет дыры", а есть необеспеченный дефицит, покрывающийся из общего бюджета. По словам министра, покрытие дефицита Пенсионного фонда предполагается в размере 205 миллиардов гривен.

Он подчеркнул, что в бюджете на следующий год предусмотрено достаточно средств для субсидий, но в случае необходимости эти показатели будут пересмотрены, хоть и не раньше второго полугодия.

Говоря о том, какие внешние риски могут повлиять на выполнение бюджета, Марченко отметил, что это может быть мировая инфляция и поднятие учетных ставок в мире, и заявил, что правительство учло такое возможное развитие событий.

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    при инфляции 20%....
  • Alexey Chernyavsky
    Сегодня был на рынке, продукты подорожали космически, это принимает дебил, типа коли -котлеты, кто и на рынок не выходит. Но наши правящие дегенераты всегда считают инфляцию по своему, по Шмыгалевски.
  • Amber
    Подорожали продукты питания не только на рынках , а и в супермаркетах и очень существенно , сравниваяя даже с прошлым годом !
    А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!

    Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
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