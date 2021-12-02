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"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - Лавров

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"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", – сказал Лавров во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме.

Глава МИД РФ выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.

"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте", - отметил он.

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"Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать", - заявил российский министр.

По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Это не мина в основу конструкции Европы, это куча дерьма на ваши кацапские маковки. Иного вы не заслуживаете. Народ-паразит. Что с вас взять? кацапы...
  • Vsevolod Marchenko
    Кацапия с ее недофюрером ******, напав на Украину в 2014 году тем самим НАСРАЛА на Международное право в приципе. Оно сейчас в отношении Кацапии и остального мира не действует. Но для них, **********, это все равно ничего не значит - всякие ***** и армянские мерины продолжают после всего талдычить, что они имеют какое-то право диктовать суверенным государствам свои кацапские предъявы.
  • Sanya T
    нужно самим строит сильную армию, страну, Пу не вечен
    но когда сама страна будет иметь сильное вооружение, даже при помощи союзников, риторика разговора будет проходить уже в другом русле
    Все норм! Держимся. Слава Украине!
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