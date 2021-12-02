РФ готова возобновить канал диалога с США по Украине, - Лавров

Россия готова к тому, чтобы возобновить канал диалога с США по Украине. РФ также заинтересована в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Мы заинтересованы в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса. Наши американские коллеги неоднократно говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони. Блинкеном.

Он также подчеркнул, что Россия готова к такому формату.

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