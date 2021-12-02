Зеленский хочет, чтобы политики и чиновники декларировали двойное гражданство: за сокрытие – уголовная ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что документы разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенного в действие указом Главы государства № 85/2021 от 4 марта 2021 года.

В частности, в парламент представлен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины", призванный обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств.

Документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, участвующих в решении вопросов гражданства Украины.

"Таким образом мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство", – сказал Владимир Зеленский.

Также в парламент представлен проект закона "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства". Этот документ определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре приобретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства. Также он содержит правовые основы проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействия использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательству на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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Вместе с ним в Верховную Раду подан связанный законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства)", которым предлагается установить административную ответственность за несвоевременное представление или непредставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, о нахождении в процедуре приобретения или прекращения гражданства иностранного государства и т. п.

Также документ предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

"Все политики и чиновники, которые согласно закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства либо подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно об этом честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", – подчеркнул Президент.

Кроме того, Глава государства подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства". Целью этого документа является противодействие использованию гражданами Украины гражданства иностранного государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Мы предлагаем установить ограничения на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют либо получили гражданство другого государства", – отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства также подал в парламент проект закона "О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", который предлагает установить ограничения на занятие должностей в таможенных органах гражданами Украины, имеющими или получившими гражданство либо подданство иностранного государства или государств.

Президент призывает народных депутатов всех фракций и групп поддержать внесенные им законопроекты. Принятие этих документов станет очередным этапом в становлении и совершенствовании института гражданства Украины.