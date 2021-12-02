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Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский

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Электронный реестр оружия заработает полноценно в марте-апреле 2022 года, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал запуск электронного реестра оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Одной из сфер, которая достаточно коррупционна, является контроль оружия в Украине. Мы приняли решение - создать электронный реестр оружия и его владельцев, который мы презентуем в начале следующего года. Эта сфера вызвала много замечаний в течение многих лет. Это будет экспериментальная эксплуатация в течение нескольких месяцев. А уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", - пояснил глава МВД.

По словам министра, в реестре будут храниться данные о владельцах оружия. Министр также добавил, что посредством реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.

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Топ комментарии

  • Маск13
    Закону про обіг зброї ще нема, а реєстр вже буде. Супер !
  • voffka_morkoffka
    "дозвіл на застосування, а також продовжувати його "
    что-то новенькое
  • Маск13
    Нуу ... Мисливці ж застосовують ...
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