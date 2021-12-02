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ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"

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ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Команда ВОЗ будет отправлена ​​в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".

Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
    Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
  • Dmitry Hale
    Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
  • Орест Орест
    И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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