ВОЗ направляет в Южную Африку оперативную группу из-за вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон"
1 30722
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит оперативную группу в Южную Африку, чтобы помочь справиться со вспышкой нового штамма коронавируса "Омикрон". Команда будет помогать с наблюдением и отслеживанием контактов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Команда ВОЗ будет отправлена в провинцию Гаутенг. Такой шаг связан с тем, что новый вариант может вызвать рост повторных инфекций COVID по всей стране, утверждают эксперты.
Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гуйе также заявил, что оказывает техническую помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода в Ботсване - еще одной области, где был обнаружен "Омикрон".
Напомним, эксперты озвучили версии того, как возник новый штамм коронавируса "Омикрон". Он мог возникнуть в организме пациента с подавленным иммунитетом.