В ближайшие месяцы падение цен на металл продолжится, - Укрпромвнешэкспертиза

Цены на металл на мировых рынках продолжат падение в ближайшие несколько месяцев.

Об этом сообщил в комментарии бизнес-порталу UAprom аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий.

Смена продолжительного растущего тренда связана с рядом факторов, главный из которых – ситуация в металлургической отрасли Китая. В частности, введенные властями КНР ограничения на выплавку стали не привели к росту спроса на импортную заготовку, как ожидалось ранее, "потому что обещания поддержки кредитной политики недостаточны".

Слабый спрос на металл поддерживается проблемами с поставками полупроводников для автомобильной промышленности. На этом фоне многие заводы снижают производство. Кроме того, зимой традиционно наблюдается сезонное снижение потребления металла.

В то же время сталелитейные предприятия испытывают давление со стороны высоких цен на сырье и энергоносители. Спрос на сталь недостаточный, чтобы покрыть высокую себестоимость металлопродукции. "Потому все стараются просто не работать в убыток, немножко сокращать производство, догонять спрос", - отметил Гнитецкий.

Еще одним фактором неопределенности, который не позволяет говорить о стабилизации ситуации на мировых рынках, он называет риски новой волны коронавируса и возможного усиления карантинных мер, таких как ограничение заходов в порты, введение карантинов на предприятиях и т.д. Пока компании занимают выжидательную позицию, говорит эксперт.