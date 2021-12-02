В Раде не дали возможности ограничить количество оптовых покупателей сигаретным производителям, - Холодов

В "ресурсном" законопроекте №5600 народные депутаты пытались внести правку №144, которая могла бы дать возможность производителям сигарет ограничить число оптовых покупателей. Эта норма также могла бы еще значительнее монополизировать табачный рынок, но в парламенте провалили поправку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Андрея Холодова в Telegram-канале.

По его словам, данная поправка по сути предлагала передать часть полномочий Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы частному бизнесу.

"Поправка предлагала дать производителям сигарет возможность антирыночно давить на оптовые торговые компании, вмешиваться в их бизнес-деятельность, требовать документы, которые являются коммерческой тайной и дискриминировать одни компании в пользу других. Производители сигарет получили бы прав больше, чем есть у Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы", - написал депутат.

Напомним, на украинском табачном рынке, по данным АМКУ, есть оптовый монополист - "Тедис Украина", который контролирует большую часть оптового рынка.

В сентябре 2020 года КМУ хотел отказаться от части государственных функций и передать их табачникам - тогда КМУ принял постановление №840 и едином операторе, которое в сентябре 2021 года суд отменил как незаконное.

"Усиление монополии приводит к росту контрабанды и контрафакта. Собственно, именно это сейчас и происходит на табачном рынке. В предвыборной программе партии "Слуга народа" речь шла о демонополизации рынков", - пояснил Холодов.