Ситуация с черным рынком горючего и нелегальными АЗС - катастрофическая, - обращение представителя комитета ВР по энергетике

Член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Михаил Бондарь обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в катастрофическую ситуацию, которая сложилась с нелегальным рынком горючего.

Речь идет о работе нелегальных АЗС (так называемых "бочек") и миниНПЗ, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Об обращении стало известно со страницы нардепа в Facebook.

"Обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемые "бочки"), миниНПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Страдает также и экология - загрязняются почвы, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией горючего", - говорится в сообщении нардепа, предшествующем обращению.

По информации нардепа, в бензине, продаваемом на нелегальных АЗС, были обнаружены многократные превышения содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой систем и другим тяжелым болезням.

"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности и несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, имеющих признаки нарушения законодательства" - perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы", - отмечает нардеп в своем обращении.

Михаил Бондарь также сообщает, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных миниНПЗ, которые загрязняют почвы и водоемы и являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров.

В своем обращении к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю он также призвал проверить нелегальные АЗС и миниНПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, привлеченные к борьбе с нелегальным рынком горючего, публично обнародовали

"1. Инициировать новую проверку точек нелегальной продажи горючего и миниНПЗ.., а также провести проверку возможного содействия их незаконной деятельности представителей местных властей и правоохранительных органов.

2. Рассмотреть возможность инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы эффективнее бороться с нелегальным рынком горючего, в частности, усилили уголовную ответственность владельцев нелегальных АЗС, миниНПЗ и нефтебаз.

3. Обратиться к рабочим группам по борьбе с нелегальным оборотом горючего, а также ведомствам, которые были вовлечены в их работу (Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов) с требованием публично обнародовать результаты их деятельности по борьбе с нелегальным оборотом горючего", - говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил силовым ведомствам и контролирующим органам активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего еще в марте.