Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря
Об этом министр юстиции Денис Малюска сообщил в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Эксперты Венецианской комиссии провели встречи с разными стейкхолдерами как в Украине, так и вне. В том числе были дискуссии и со мной. У меня была отдельная встреча с экспертами Венецианской комиссии. Они готовят свое заключение. Предварительно, мы ожидаем, что решение о заключении Венецианской комиссии будет принято 10-11 декабря этого года", — сказал министр.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его вступления в силу.