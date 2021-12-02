Помощь от ЕС в размере €31 млн укрепит потенциал ВСУ, - Маасикас

Помощь Европейского Союза Украине на укрепление обороноспособности в рамках Европейского фонда обеспечения мира в размере 31 млн евро повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь в размере €31 млн повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины. В частности, она будет финансировать военные медицинские подразделения, в том числе полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и логистики, а также поддержку в киберпространстве", - написал Маасикас.

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