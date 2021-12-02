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На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль

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На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль
Кабмин решил увеличить сумму, направленную на выплаты вакцинированным гражданам Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена ​​на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки приложения Дія. Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", - добавил глава правительства.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Зеленский анонсировал выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса. Глава государства отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. погасить задолженности по зарплатам (тем же военным) денег как-то нет...
    а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
    эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
  • Вальд Ще
    Краще, ці гроші направили на зміцнення оборони.
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