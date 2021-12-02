Блинкен – Лаврову: Призываем РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым выступил с призывом к Москве отвести войска от границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепом США, передает Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь напомнил о призыве к России отвести войска (от границы. - Ред.) к позициям (по состоянию на. - Ред.) мирное время, а также о (необходимости. - Ред.) соблюдении Минских соглашений", - говорится в тексте.

Переговоры Блинкена с Лавровым состоялись ранее в четверг в Стокгольме, где проходит заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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