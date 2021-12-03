Разумков о Госбюджете-2022: 29 млрд грн дефицита Пенсионного фонда, проблемы с субсидиями и отсутствующее финансирование строительства в Институте рака

Межфракционное объединение "Разумная политика" не голосовало за Госбюджет-2022, поскольку считает его "сырым и неподготовленным".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет - основной документ, по которому будет жить Украина в 2022 году. Именно поэтому нельзя его принимать без тщательной и профессиональной проработки. Финальная смета содержит десятки разных позиций, за которыми стоит финансовое благополучие миллионов украинцев. А его народным депутатам раздали непосредственно перед рассмотрением, поэтому и выходит голосование за кота в мешке.

"При этом в бюджете не учтены расходы на повышение пенсионных выплат. Более того, дефицит средств Пенсионного фонда составит около 29 млрд грн. Это ставит под угрозу выплаты пенсий тысячам украинцев. Проблемы будут и с субсидиями. В Государственном бюджете на 2022 год заложено на 9 млрд грн меньше на эти выплаты, а это почти на 19%. Учитывая проблемы в энергетической сфере и, как следствие, поднятие тарифов - власти могут попытаться искусственно уменьшить количество субсидиантов", - добавил политик.

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"Отдельная проблема, не учтенная в документе - погашение задолженности в разнице тарифов с 2016 по 2021 гг. для коммунальных теплоснабжающих предприятий. Это около 37 млрд грн! Такая ситуация уже к концу отопительного сезона может привести к банкротству целого ряда предприятий, что сорвет отопительный сезон в Украине", - подчеркнул нардеп.

"Несовпадение есть и в других статьях бюджета, прямо касающихся вопросов медицины, образования и вооруженных сил. Например, в документе отсутствуют расходы финансирования сверхважной программы "Создание современной клинической базы для лечения онкологических болезней", что делает невозможным продолжение строительства в Национальном институте рака. Также не предусмотрено и увеличение финансирования Национальной службы здоровья Украины. А именно здесь и должно быть заложено повышение зарплаты украинским медикам", - отметил Разумков.

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"В целом же принятый Государственный Бюджет-2022 не отвечает внутренним и внешним вызовам, стоящим перед Украиной. Это еще один сигнал обществу – Парламенту следует отойти от халтуры, а подходить к принятию таких фундаментальных документов взвешенно и разумно. Именно поэтому представители МФО "Разумная политика" не голосовали за эту смету. Мы будем обращаться к премьер-министру Украины с требованием предоставить разъяснение, что планирует сделать Правительство для решения указанных проблем. Также МФО "Разумная политика" уже в следующем году будет подавать законопроекты с предложениями по изменениям в Бюджете на 2022. Речь идет о полноценном финансировании пенсий и субсидий для украинцев, а также всех сфер жизнедеятельности государства", - резюмировал Разумков.