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Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров

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Втягивание Украины в геополитические игры США заставит Россию принять меры по исправлению военно-стратегического баланса, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что "втягивание Украины в геополитические игры" Вашингтона будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование".

Лавров также в очередной раз заявил о необходимости прямого диалога Украины с "ЛНР" и "ДНР", что якобы предусмотрено Минскими соглашениями.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Gozzalik salonu
    законних занепокоєнь Росії,
    что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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