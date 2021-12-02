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Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба

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Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба
Украина не исключает участия вооруженных сил Беларуси в возможном вторжении российских войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Sargs.lv".

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую ​​возможность", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что среди подразделений захватчиков могут быть замечены белорусские вооруженные силы.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее помощи. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы", - добавил Кулеба.

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По словам главы МИД, политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России.

"Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу нужно отвечать", - подытожил Кулеба.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
  • Петрович123456
    Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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