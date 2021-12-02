Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба

Украина не исключает участия вооруженных сил Беларуси в возможном вторжении российских войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Sargs.lv".

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую ​​возможность", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что среди подразделений захватчиков могут быть замечены белорусские вооруженные силы.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее помощи. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы", - добавил Кулеба.

Читайте также: Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе

По словам главы МИД, политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России.

"Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу нужно отвечать", - подытожил Кулеба.