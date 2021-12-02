Новости • Коронавирус и карантин, Бюджет-2021

Рада приняла закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского"

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Рада приняла закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского"
Верховная Рада проголосовала изменения в бюджет на этот год, которыми выделяется обещанная президентом вакцинированным украинцам тысяча.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

За принятие законопроекта №6297 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, который предусматривает анонсированное президентом Владимиром Зеленским выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины – 253 народных депутата.

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен из Госбюджета будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы хозяйствующих субъектов. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    а деньбги где взять?))
    коломойша выделит?))
    https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

    Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

    А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
  • Chaos UKR
    Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
  • Олексій Петренко
    А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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