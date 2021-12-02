Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова "коррупция" в сочетании с моим именем

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не принимает обвинений в коррупции и считает это оскорблением.

Об этом он сказал, выступая сегодня на судебном процессе, которое слушает дело о растрате госсредств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-Грузия.

Саакашвили заявил, что в период его президентства Грузия была признана самой эффективной страной в борьбе с коррупцией.

"Я не приму несправедливости, не приму оскорблений. Я не приму использования слова "коррупция" в сочетании с моим именем. Потому что был единственный случай, когда Всемирный банк опубликовал книгу о преодолении коррупции, и президент Всемирного банка сказал мне, что все книги были о проблемах коррупции, а преодолеть коррупцию сумела только одна страна в мире, и это была Грузия", - заявил Саакашвили.

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Экс-президент Грузии также назвал ложью неоднократно появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он делал дорогостоящие косметические процедуры в зарубежных клиниках. По его словам, он лечил кожное заболевание, которое у него развилось после 2008 года на нервной почве.

Он также отметил, что большое количество его расходов приходилось и на первую леди – его жену Сандру Рулофс.

Саакашвили подчеркнул, что средства первой леди выделялись на "подарки детям и другие расходы" и поинтересовался, "почему вы не судите Сандру?"

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"Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на обвинительной скамье, потому что четверть или пятая часть этих расходов приходится на неё. Но до того, как вы начнете предъявлять ей претензии, вспомните, что Сандра привезла в страну гранты в медицинской сфере на 100 миллионов долларов. Благодаря Сандре грузинские женщины в четыре раза меньше, чем раньше, умирают от рака груди. Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах", - сказал Саакашвили.