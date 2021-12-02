Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат из Украины, - Кулеба

Первоначальным планом России было разделить Украину пополам, занять восточные и южные регионы Украины, создав псевдогосударственное образование "Новороссия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv".

По словам министра, несмотря на то, что Украина не была готова к эффективной борьбе, даже тогда все, что удалось России захватить на Востоке Украины, было относительно небольшой территорией.

"На данный момент наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня. Это понимает и Россия", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД напомнил, что весной, когда Россия под предлогом подготовки сконцентрировала силы на границе Украины, вместе с другими военными группировками также были развернуты госпитали.

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"Всем понятно, что никто не формирует такие госпитали во время обычных военных учений. Это свидетельствует о том, что руководство российских вооруженных сил прекрасно отдает себе отчет, что если будет приказ атаковать Украину, это уже будет война совсем другого уровня".

Более того, нападение на Украину может оказаться угрозой самой России. В течение многих лет она тратила миллионы на то, чтобы зомбировать свое население, дегуманизировать и унизить Украину пропагандистскими СМИ. Однако, несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать бесконечный поток гробов российских солдат", - добавил Кулеба.

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