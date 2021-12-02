Попытки территориального ограничения доставки лекарства нарушают конституционные права украинцев, - адвокат Юрий Власенко

Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о законодательном ограничении онлайн-торговли и почтовой доставки лекарственных средств административными границами областей противоречит Конституции и не может быть поддержано парламентом.

Такой правовой вывод сделал известный украинский адвокат Юрий Власенко, комментируя внесенную профильным комитетом правку в проект Закона № 5547 "О лекарственных средствах", передает УНН.

"Право каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование закреплено в статье 49 Конституции Украины, которая, в числе прочего, обязывает государство создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Конституционное право каждого человека на здравоохранение включает в себя возможность свободно приобретать необходимые лекарства независимо от своего места проживания", — говорит Власенко.

Адвокат добавил, что при этом, в соответствии со статьей 42 Конституции Украины, государство обязано не только защищать права потребителей, но и обеспечивать защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, не допуская злоупотреблений монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестную конкуренцию.

"Внедрение территориального принципа относительно осуществления дистанционной торговли лекарственными средствами безусловно сужает объем конституционных прав и свобод граждан, которые проживают в тех регионах, где субъектам хозяйственной деятельности будет экономически невыгодно получать региональную лицензию, а это является недопустимым. Кроме того, подобное нововведение является грубым нарушением основного принципу хозяйствования, закрепленному в Хозяйственном кодексе Украины, который предусматривает обеспечение экономического разнообразия и равную защиту государством всех субъектов хозяйствования", — резюмировал адвокат Юрий Власенко.

Скандальную правку о территориальных ограничениях интернет-торговли и почтовой доставки лекарств профильный комитет парламента внес 26 ноября 2021 года. В сою очередь, 30 ноября 2021 года, Антимонопольный комитет Украины не поддержал парламентских лоббистов законодательной инициативы.

"Внедрение территориального принципа дистанционной торговли может привести к сужению территориальных границ рынков и количества конкурирующих на них субъектов", — отметили в ведомстве, добавив, что предлагаемая норма будет препятствовать вхождению на рынок новых операторов и может привести как к ограничению прав потребителей на выбор лекарств, так и вероятному росту цен.

Следует отметить, что и позиция МОЗ, озвученная первым заместителем министра здравоохранения Александром Комаридой на заседании профильного комитета, была абсолютно против данной нормы, поскольку все необходимые условия для обеспечения безопасной и своевременной пересылки лекарственных средств отражены в лицензионных условиях. К сожалению, члены комитета не сочли нужным принимать во внимание позиции АМКУ и МОЗ.

​В сентябре 2020 года, после принятия Закона Украины № 904-IX об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками уже пыталась внести в Лицензионные условия принцип территориальности доставки лекарств. Однако общественные организации усмотрели в действиях госслужбы коррупционный фактор и выступили с протестом. В итоге вопрос был снят с повестки дня.