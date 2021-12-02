"Байрактары" постоянно работают на Донбассе, не заходя на неподконтрольную территорию, - командующий ООС Павлюк
Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" отметил командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Враг пытается противодействовать "Байрактарам", но все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", — сказал Павлюк.
Генерал подчеркнул, что именно благодаря боевым беспилотникам украинская сторона четко изучила все вражеские объекты, позиции, склады и скопления техники.
"Великолепная машина, которая в соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", - подчеркнул командующий ООС.