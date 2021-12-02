Лукашенко: Мы с Путиным – родные братья

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, утверждает, что они с президентом РФ Владимиром Путиным видят мир одинаково.

Об этом он заявил в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы – родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по моему мнению, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", - сказал он.

Лукашенко добавил, что его и Путина поступки могут отличаться.

"Но наши глаза видят этот мир одинаково... Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень хорошие отношения", - подытожил он.

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