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После перехода "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала вдвое, – Минэнерго

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После перехода "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала вдвое, – Минэнерго
Добыча угля на государственных шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В октябре 2021 г. государственные шахты добыли 154 тыс. т. В октябре 2020 г., когда они еще входили в состав ДТЭК, – добывали 283 тыс. т.

По данным Минэнерго, 131 тыс. т – это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.

Напомним, в январе 2021 года государство вернуло себе в управление шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 года находились в аренде у компании ДТЭК.

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Топ комментарии

  • Ольга Жмудовська
    не впав. Половину крадуть. зєля - барига смерлючий
  • Victoriya Zabella
    З язика зняли.
    Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
  • Виталий Зализняк
    Коли Ахметов "повертав" шахти державі, вивозив усе обладнання що було більш-менш живе.
    Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
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