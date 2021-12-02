Новости

Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование

8 33145
Украинцы стали меньше ездить на заработки в Россию, - исследование
Среди топ-4 стран для желаемой миграции для украинцев - государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции в Украине снижается с каждым годом.

Таковы результаты исследования Международной организации по миграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

по вопросам миграции и торговли людьми, а также других форм эксплуатации мигрантов, проведенного в 2021 году, на брифинге в Укринформе сообщила представительв Украине 

"У нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается", - сообщила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Читайте также: Прекратить трудовую миграцию может только продуманная государственная политика, - экономисты

Она уточнила, что в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию - мужчины.

Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) - Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 года.

Также читайте: Заробитчане предупреждают о сложностях с медпомощью для них за границей

Исследование проведено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью.

Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • irenka ko
    То не українці їздили, а раби-малороси.
  • Maksim Perepelitca
    Який притомний українець поїде на заробітки , в ту зачухану кацапію .?? Та ще й -коли відкриті двері в ЄС ,і де оплата праці набагато більша .!
    По моїм спостереженням , на кацапію їздять одні ватніки , для яких русня до сих пір - брати .
  • Sophia-Maria Duglass
    😀😀😀
    А коли американці висадились на Місяці то зустріли гуцулів що варили бануш.Ну і питають:
    - Ви хто такі?Як тут опинились???
    -Гуцули ми! На заробітки тутай приїхали!!!
    - ЯК?? На МІсяць на заробітки?
    - Та чого на місяць? Ми по безвізу, то на 3 місяці позволієсі!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости