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Пассажир попал под поезд на станции "Дворец "Украина", - Киевский метрополитен (обновлено). ФОТОрепортаж

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В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.

Движение поездов на "синей" линии производится от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве , 2 декабря, в 17:32 поступило сообщение от дежурного по метрополитену о том, что на 1-й путь под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек.

На место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских носилок достали пострадавшую и передали медицинским работникам.

Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 01
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 02
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 03
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 04

Девушку бригадой скорой медицинской помощи доставляют в больницу для проведения детального обследования и установления окончательного диагноза.

Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 05

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Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 06
Пассажир попал под поезд на станции Дворец Украина, - Киевский метрополитен (обновлено) 07

Движение по станции метро "Дворец Украина" возобновлено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.

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Топ комментарии

  • Sergey Loshenko
    а ничего что может его толкнули или плохо стало, только о себе думаете...
  • Дмитро Піталов
    Це взагалі то дівчина! І чому ти вирішило, що з тобою таке не може трапитись? Я попав в цей затор. Нічого проїхали автобусами та вирвалися...
  • Eques Patriam
    Мдаа. Совок такий совок.

    В цивілізованих країнах стоять автоматизовані двері та стіна, які закривають доступ до колії.




    P.S. А чи не дигер це?
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