Пассажир попал под поезд на станции "Дворец "Украина", - Киевский метрополитен (обновлено). ФОТОрепортаж

В Киеве на станции метро "Дворец "Украина" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

"На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.

Движение поездов на "синей" линии производится от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и от ст. "Васильковская" до ст. "Теремки".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве , 2 декабря, в 17:32 поступило сообщение от дежурного по метрополитену о том, что на 1-й путь под прибывающий поезд на станции метро "Дворец Украина" попал человек.

На место происшествия были направлены спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что на путях между 1 и 2 вагонами поезда находится женщина. Спасатели с помощью медицинских носилок достали пострадавшую и передали медицинским работникам.









Девушку бригадой скорой медицинской помощи доставляют в больницу для проведения детального обследования и установления окончательного диагноза.

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Движение по станции метро "Дворец Украина" возобновлено. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.