Новости

Атака "в лоб" для россиян – это огромные потери, - командующий ООС Павлюк

21 272125
Атака "в лоб" для россиян – это огромные потери, - командующий ООС Павлюк
Поскольку прямая атака несет для россиян риск огромных потерь, они могут попытаться отрезать часть украинского войска, а затем его поэтапно уничтожить.

Об этом командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк рассказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Идти в лоб – это для них очень опасно, это огромные потери с их стороны, потому как один из вариантов, мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения", – рассказал он.

По словам командующего ООС, этот вариант учитывают и усиливают соответствующие направления.

"Угроза идет в течение 8 лет. Начиная с 14-го года мы это не исключаем. Это война, это Россия. От России можно ожидать любого развития ситуации в любую минуту. Возможно, логически ничем не поддержанного и неадекватного", - добавил Павлюк.

Читайте также: "Байрактары" постоянно работают на Донбассе, не заходя на неподконтрольную территорию, - командующий ООС Павлюк

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Григорий Слободянок
    "В лоб" они пошлют местных женщин и детей, а сами будут прятаться за их спинами. Это традиционная тактика бесстрашных русских воинов, и о ней открыто говорил Путин.
  • Ksenia VB
    Фуйлуша готовий закидати трупами росєян, але він боїться санкцій.
  • Myroslav Hrabovsky
    Так в «лоб» атакувати пошлють «вполучєнцав»!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости