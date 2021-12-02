Атака "в лоб" для россиян – это огромные потери, - командующий ООС Павлюк

Поскольку прямая атака несет для россиян риск огромных потерь, они могут попытаться отрезать часть украинского войска, а затем его поэтапно уничтожить.

Об этом командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк рассказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Идти в лоб – это для них очень опасно, это огромные потери с их стороны, потому как один из вариантов, мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения", – рассказал он.

По словам командующего ООС, этот вариант учитывают и усиливают соответствующие направления.

"Угроза идет в течение 8 лет. Начиная с 14-го года мы это не исключаем. Это война, это Россия. От России можно ожидать любого развития ситуации в любую минуту. Возможно, логически ничем не поддержанного и неадекватного", - добавил Павлюк.

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