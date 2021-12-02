Был положительно оценен стратегический характер отношений между странами, - Зеленский провел переговоры в рамках Люблинского треугольника

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор в формате видеоконференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и Президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава Украинского государства отметил символичность сегодняшних переговоров, которые проходят в дни, когда мы отмечаем 30-летие признания Польшей и Литвой независимости нашего государства.

"То, что именно Польша и Литва признали нашу независимость одними из первых, – не случайность. Сегодня, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории – полуостров Крым, – и когда у нас сложная ситуация, война на востоке нашего государства, вы также первыми поддерживаете Украину, наш суверенитет, независимость и территориальную целостность", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президенты обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, стратегический характер которых подтверждается конкретным и значимым содержанием взаимодействия. А также положительно отметили деятельность трехсторонних механизмов сотрудничества, в частности общей Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг).

Лидеры Польши и Литвы подтвердили полную поддержку курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Кроме того, они отметили прогресс нашего государства в осуществлении трансформаций, в частности важность шагов Владимира Зеленского в борьбе с олигархическими структурами, на пути приближения нашего государства к стандартам членства в ЕС и НАТО.

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Состоялся обмен оценками ситуации на границе с Беларусью. Президенты были единодушны в отношении гибридного и искусственного характера миграционного кризиса, требующего решительного и скоординированного ответа.

Владимир Зеленский проинформировал коллег о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства, связанной с концентрацией российских войск и вооружения вдоль украинской границы. Отдельно обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.

Президент Украины поблагодарил партнеров, подчеркнув, что "сегодня мы бок о бок совместно работаем над тем, чтобы наш регион был регионом стабильности и безопасности".

Главы государств также были единодушны в отношении важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельно обсуждалась угроза безопасности, которую представляет собой "Северный поток – 2" для региона и Европы в целом. Стороны договорились и в дальнейшем координировать совместные усилия для противодействия этому геополитическому проекту.