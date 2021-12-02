Новости

Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом

2 80031
Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом
Администрация США выступает за диалог по спорным вопросам с Россией и такие контакты поддерживаются на высоком уровне. Но возможные контакты Путина и Байдена объявлять еще рано.

Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Трудно нас обвинить в том, что мы не ведем дискуссий с Россией, учитывая, что как раз сегодня наш госсекретарь и министр иностранных дел России смогли пообщаться", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении России получить от США и их союзников гарантии безопасности.

"Мы регулярно поддерживаем контакты на высоком уровне", – подчеркнула Псаки.

Читайте также: Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"

При этом она отметила, что "пока нечего сказать о возможном телефонном разговоре или других контактах между президентами Байденом и Путиным".

Псаки, отвечая на вопросы, не стала комментировать заявления российской стороны относительно необходимых от Запада гарантий безопасности.

Также читайте: В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Не "дозрів"!
    "- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
    - На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Московський цар вирішив що поділить з Байденом "сфери впливу", але Столтенберг ***** вже послав, і цього достатньо: - "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
  • Анатолий Панасюк
    Клієнт не дійшов до кондиції?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости