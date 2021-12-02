Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом
Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Трудно нас обвинить в том, что мы не ведем дискуссий с Россией, учитывая, что как раз сегодня наш госсекретарь и министр иностранных дел России смогли пообщаться", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении России получить от США и их союзников гарантии безопасности.
"Мы регулярно поддерживаем контакты на высоком уровне", – подчеркнула Псаки.
При этом она отметила, что "пока нечего сказать о возможном телефонном разговоре или других контактах между президентами Байденом и Путиным".
Псаки, отвечая на вопросы, не стала комментировать заявления российской стороны относительно необходимых от Запада гарантий безопасности.