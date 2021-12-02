Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка

Британия, США, ЕС и Канада в ответ на нарушения властями Беларуси прав человека ввели скоординированные санкции в отношении режима Лукашенка

Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня в ответ на продолжающиеся атаки на права человека и фундаментальные свободы в Белоруссии, в ответ на неуважение к международным нормам и многократные репрессивные акты мы вновь ввели скоординированные санкции против определенных лиц и организаций", - отмечается в документе.

Эти страны, в частности, потребовали от Минска немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции в ЕС. Авторы заявления предупредили, что лицам, стоящим за этим процессом в Беларуси и других странах, "следует помнить, что за подобное придется серьезно заплатить".

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В заявлении также содержится призыв к режиму Лукашенко без предварительных условий освободить около 900 политических заключенных, начать при посредничестве ОБСЕ настоящий диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, который должен привести к новым свободным и честным президентским выборам в стране.

В другом заявлении власти Великобритании объявили о введении пятого пакета британских санкций против Минска, причем ограничения "аккуратно действуют против режима Лукашенко с минимизацией влияния на простых жителей Беларуси".

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В частности, под санкции попало ОАО "Белорусский", которое, по версии Лондона, является "основным источником доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко". Кроме этого, санкции вводят против восьми физических лиц, включая "пять пропагандистов, которые играют ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси", и двух представителей судебной системы.