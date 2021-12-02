Призываем международное сообщество ужесточить санкции против России – заявление Зеленского, Дуды и Науседы

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда по результатам переговоров в формате Люблинского треугольника в четверг одобрили совместное заявление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В тексте заявления отмечается: "По случаю 30-летия признания восстановления независимости Украины Республикой Польша и Литовской Республикой президенты Украины, Литвы и Польши:

подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Республикой Польша, первым государством в мире, и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы;

напомнили, что демократическая традиция, которая развивалась в Содружестве Королевства Польского и Великого княжества Литовского, а также во время движения "Солидарность" в Польше, Реформаторского движения "Саюдис" в Литве, Революции Достоинства в Украине и в ходе борьбы белорусов за демократию, отражает стремление к свободе, правам человека и демократии в Центральной и Восточной Европе;

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подчеркнули, что с тех пор отношения настоящего стратегического партнерства успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться. Подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов;

подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО;

выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы;

выразили особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом;

подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент;

подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды;

призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и в очередной раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий".