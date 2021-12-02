Беларусь может невольно помочь РФ срежиссировать "Гляйвиц" для атаки на Украину, - Беларуская праўда

Сегодняшнее задержание "украинских шпионов и террористов" в России многие уже описывают как некий эпизод "Гляйвиц", который может стать поводом для прямого российского вторжения в Украину. Федеральная служба безопасности заявила о задержании трех агентов "украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию, а третий – готовил теракт.

Кстати россияне прибегают к подобным обвинениям далеко не в первый раз. Ранее ФСБ пыталась найти "украинский след" в расстреле в Казани, а в оккупированном Крыму неоднократно "разоблачали" украинских "диверсантов", - пишет Беларуская праўда.

В то же время, даже неискушенная российская аудитория, на которую и нацелены подобные информационные вбросы, недостаточно им доверяет, что крайне раздражает Кремль, стремящийся слепить из Украины образ врага, якобы уже ведущего скрытую войну на российской территории.

На фоне достаточно прямолинейного отказа НАТО уступать требованиям РФ о недопустимости перспектив принятия Украины в ряды Альянса несмотря на недвусмысленное скопление российских войск на границах с Украиной, в высоких кабинетах Кремля похоже всерьез задумались над дальнейшим повышением градуса напряженности и поиска надежного повода для применения силы против Украины или по крайней мере ввода "миротворцев" на Донбасс.

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В статье не исключается, что Россия может решиться и на режиссирование вполне реальных терактов с целью дальнейшего обвинения Украины и, соответственно, развязывания войны.

"Правда, есть одно существенное но: делать их в "наэлектризованной" по многим причинам России, по принципу "рязанского сахара", сейчас крайне опасно, ведь в такое вряд ли поверят, да еще и эффективность ФСБ подставится под сомнение, что никому не надо", - отмечается в статье.

Таким образом, отмечает автор, наиболее "эффективным" для создания убедительного "Гляйвица" в такой ситуации может стать террористический акт против российских военнослужащих, военных объектов или дипломатических учреждений за пределами РФ, и наиболее приемлемой локацией на данный момент является именно Беларусь.

Присутствие и влияние российских силовиков в Беларуси и так беспрецедентно, о чем свидетельствует миграционный кризис на беларуско-польской границе.

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Кроме того, Лукашенко не так давно заявил, что "мы в стороне не останемся" в случае столкновения РФ с условным западным миром, в том числе в лице Украины. К слову, грядут очередные совместные учения войск РФ и Беларуси, и представители российских вооруженных сил вполне могут стать целью атаки "под чужим флагом".

Кстати, такой сценарий выгоден Кремлю еще и с другой стороны – ведь это даст России возможность уже полностью взять под контроль беларуские спецслужбы и, в борьбе с террористической угрозой в рамках союзного государства завести на территорию страны военный контингент такого размера, что даже о формальной независимости страны беларусам придется забыть, считает автор.

Таким образом, Москва сможет решить две важные задачи параллельно, и это необходимо учитывать, зная любовь Путина к подобного рода "многоходовкам".