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Стерненко выиграл иск против СБУ

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Стерненко выиграл иск против СБУ
Суд обязал СБУ удалить информацию о "преднамеренном убийстве" одесским активистом Сергеем Стерненко напавшего на него мужчину.

Об этом Стерненко сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Иск касался инфографики, обнародованной СБУ в июне 2020 года. Тогда ведомство сравнило позиции Стерненко и следствия по делу, в котором активист обвиняется в убийстве одного из участников нападения на него. Колонки с позицией следствия имели название "Как было на самом деле".

Стерненко обвинил СБУ в нарушении принципа презумпции невиновности. Он утверждает, что инфографику опубликовали еще даже раньше, чем ему было сообщено о подозрении.

"Теперь СБУ обязана на своем сайте выложить информацию, что их ложь "Как на самом деле" это было предположение, а не доказанный факт. Еще ждем полного текста постановления", - написал Стерненко.

"Радио Свобода" со ссылкой на собеседника в СБУ сообщает, что в спецслужбе изучают решение суда по делу по иску Стерненко.

По словам собеседника, в ставшей поводом для иска инфографике "изложенная в правой колонке информация соответствует действительности с формулировкой "по версии следствия".

"По дальнейшим действиям - изучаем полный текст постановления, будем реагировать соответственно", - добавили в СБУ.

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    Красава !
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Стернеко -герой,сражался и с бандотой, и с полицией, и с прокурорами. И ,главное,-выстоял! Далеко не каждый на такое способен. Крепкий орешек.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    який Жах
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