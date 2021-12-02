Главные новости 2 декабря: Рада приняла бюджет, россияне увеличивают активность на Донбассе

Парламент вынес во втором чтении бюджет на 2022 год, россияне активизируются на Донбассе, по делу об убийстве Вороненкова вынесли приговор - главные новости 2 декабря.

Бюджет-2022

"За" – 268 голосов. В бюджет заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года. "Минималка" вырастет до 6700 грн (с 1 октября). А цены, как ожидается, повысятся на 6,2%.

Также депутаты приняли закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского".

Зеленский предлагает множественное гражданство

Соответствующий законопроект он внес в Раду, проект определен как безотлагательный. Он предполагает, что политики и чиновники двойное гражданство будут декларировать. Согласно опросу, идею множественного гражданства не поддерживают 48% респондентов, поддерживают – 24%.

Россияне увеличивают активность на Донбассе

"Видно четкую команду из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и наверное весь мир", - рассказал командующий ОС Александр Павлюк. По его мнению, в лобовую атаку россияне не пойдут, ведь это могло бы означать для них огромные потери, а попытаться отрезать и поэтапно уничтожить часть украинского войска могут. На защите Украины - "Джавелины" и "Байрактары".

В Кремле тем временем "чувствуют обеспокоенность" из-за слов Зеленского о сильной украинской армии, а слова президента Украины об освобождении оккупированного Крыма вообще называют попыткой "посягнуть на российский регион".

Лукашенко и Путин решили провести у границ Украины совместные военные учения.

Лукашенко говорит, что они с Путиным – "родные братья".

ФСБ сообщила о задержании украинских "шпионов"

Задержанных – трое, один из них якобы готовил теракт по приказу украинской разведки. В СБУ призывают не верить заявлениям и рассматривать их "исключительно через призму гибридной войны".

Приговор по делу об убийстве Вороненкова

Бывший глава "Правого сектора" Павлограда Ярослав Тарасенко приговорен к 12 годам за решеткой. По версии следствия он был водителем у киллера. Другого подсудимого – харьковчанина Александра Лося, который, как считают следователи, следил за Вороненковым накануне убийства, оправдали. Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Больше об этом деле можно почитать здесь.

В Украину закрыли въезд из 8 африканских стран

С третьего декабря в нашу страну нельзя будет попасть из Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Королевства Лесото, Королевства Эсватини, Республики Мозамбик и Республики Малави. Запрет будет касаться тех, у кого нет украинского гражданства и провел в этих странах более недели.