Обвинениям России в адрес Украины во время министерской встречи ОБСЕ никто не поверил, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера это (обвинение Украины главой МИД России – ред.) началось на рабочем ужине министров, сегодня продолжилось уже на министерском заседании. Но, уверяю вас, что всем прекрасно понятно, кто нарушает Минские договоренности, кто обстреливает украинские позиции, кто убивает украинских солдат, кто блокирует Нормандский формат и работу ТКГ и СММ ОБСЕ", – рассказал Кулеба.
Министр добавил, что уже даже самые высокие должностные лица ОБСЕ, которые высказываются очень толерантно и пытаются не выносить наружу проблемы, говорят о недопустимости блокирования СММ со стороны России и нарушении ею решений этой организации и минских договоренностей.
"Поэтому на все эти российские нарративы никто здесь не покупается. Но это, безусловно, только половина решения проблемы, а вторая половина – как остановить Россию от того, чтобы она продолжала угрожать Украине и на военном, и на дипломатическом фронтах", – заметил глава украинского МИДа.
По словам Кулебы, именно этому вопросу было посвящено много его двусторонних встреч, в том числе с государственным секретарем США Блинкеном и высоким представителем ЕС по внешней политике Боррелем.