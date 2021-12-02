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Стоимость проезда в транспорте Киева будет колебаться от 12 до 20 грн, - Кличко

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Стоимость проезда в транспорте Киева будет колебаться от 12 до 20 грн, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте, которые ориентировочно планируют принять после отопительного сезона.

Как передает Цензор.НЕТ, такой ответ Кличко дал журналисту телеканала "Киев"

"Это решение мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", – подчеркнул он.

Кличко сказал, что власти планируют установить тариф в размере 12 гривен для жителей столицы. Он уточнил, что речь идет о тех жителях, у которых есть "Карточка киевлянина".

Жители Киевской области могут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 грн.

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По его предложению, одноразовый билет для туристов будет стоить 20 грн.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

Мэр Киева не прояснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.

Кличко пообещал, что власти сохранят скидки для льготных слоев населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

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Топ комментарии

  • Dmitry Kovalchuk
    Педалик когда стал мером, так жетоны в метро стоили по 2 гривны и Педалик постоянно говорил, что мол для киевлян и гостей столицы экономически не обоснованы такие низкие цены. И вот Педалик уже скоро увеличит стоимость проезда в 10 раз. С 2 до 20 гривеь и все равно, это экономически необосновано. Была даже однажды петиция, что бы отчеканили 8 гривневую монету, в благодарность Педалику от Киевлян и гостей стлицы, что бы было удобнее рассчитываться за транспорт. Но к сожалению, петиция не набрала необходимое количество голосов. Может стоит отчеканить монету в 50 гривень, в благодарность Педалику. На аверсе - изобразить Педалика, а на реверсе, недостроенный мост и лозунг, вперед в будущее, мы строим мосты?
  • Sophia-Maria Duglass
    Кличко явно равняется на Германию при их зарплате в 2-5 тыс евро .
    На не богатые страны восточной Европы политикам и власти не приходит в голову равняться. Б
  • Small Jerboa
    Как и обещали:
    "Эпоха бедности заканчивается"... и наступает просто ЖО..А!
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