Мы расширяем кампанию по повторной вакцинации в рамках противодействия COVID-19, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, новые меры, в частности, предполагают расширение кампании по повторной вакцинации среди тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где можно будет не только привиться, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп при оказании необходимой помощи тому или иному штату.

При этом прекращение работы федеральных структур и введение карантинов не предполагается.

Байден также призвал избегать политизации ответа на пандемию. По его словам, общий ответ на пандемию должен объединять, а не разъединять людей.

Он также заявил, что школы и предприятия будут работать зимой в обычном режиме, но путешественников ждут нововведения – так, они должны пройти тестирование за день до запланированного выезда в США независимо от того, вакцинированы они или нет. Однако никаких тестов или карантинов по прибытии в США не требуется.

В то же время, обязательные правила использования медицинских масок в самолетах и ​​общественном транспорте при этом продлены до 18 марта.

Рассчитанные на зимний период новые меры противодействия коронавирусу в США объявлены в условиях, осложненных появлением на юге Африки нового штамма, получившего название "Омикрон".

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