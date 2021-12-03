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Ермак обсудил с советником президента США Салливаном вопросы внутренней и внешней политики

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Ермак обсудил с советником президента США Салливаном вопросы внутренней и внешней политики
Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном внутреннюю и внешнеполитическую повестку дня во время телефонного разговора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твитере Ермака.

"Был еще один важный телефонный звонок с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. По-настоящему дружественный и продуктивный разговор на широкий круг тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, и в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами", - написал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил вопросы нацбезопасности с советником по безопасности США Салливаном

Топ комментарии

  • Alex El 2151bab4
    А чи мав ярмак повноваження на такі розмови? Хто йому надавав повноваження на такі перемовини? Чи мав право цей "передавач" на таку передачу повноважень.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зрадник поговорив з радником президента США.
  • Nick Valentine
    Так дерьмак же ніхто! Сам зеля сказав! Хоча скоріш за все, сказане було між прийомами наркотиків та садівництвом дерев
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