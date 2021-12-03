Ермак обсудил с советником президента США Салливаном вопросы внутренней и внешней политики

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном внутреннюю и внешнеполитическую повестку дня во время телефонного разговора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твитере Ермака.

"Был еще один важный телефонный звонок с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. По-настоящему дружественный и продуктивный разговор на широкий круг тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, и в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами", - написал Ермак.

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