ВОЗ развернула команду быстрого реагирования для борьбы со штаммом "Омикрон" в ЮАР

Всемирная организация здравоохранения развернула команду быстрого реагирования в южноафриканской провинции Гаутенг для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Новый вариант становится доминирующим в Южной Африке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В настоящее время провинция Гаутенг является эпицентром вспышки нового варианта коронавируса в Южно-Африканской Республике. Оперативная группа ВОЗ должна помочь отслеживать его распространение и мониторить ситуацию в целом.

По данным департамента здравоохранения ЮАР, в стране за сутки, 2 декабря, выявили 11 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это резкий скачок по сравнению с 8561 новым случаем COVID-19 за 1 декабря и 4373 новыми случаями за 30 ноября.

Как указывает BBC со ссылкой на должностных лиц сферы здравоохранения ЮАР, в середине ноября в стране в среднем ежедневно заражалось от 200 до 300 человек. Теперь же новый штамм коронавируса стал преобладающим в ЮАР и приводит к резкому росту новых заражений.

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Африке Салам Гайе также заявил, что в соседней Ботсване, где также был обнаружен "Омикрон", предоставляется техническая помощь для увеличения производства и распределения медицинского кислорода.

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