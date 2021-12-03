Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко "сжег все мосты" с Украиной, заявив о желании посетить временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

Кулеба назвал Лукашенко "диктатором". Его слова о намерении посетить оккупированный Крым являются "небольшой, но важной деталью большей картины", считает министр.

"Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне". При этом пока не видно подготовки беларуской армии к операциям против Украины или, что беларуское руководство может разрешить РФ использовать свою территорию для вторжения, говорит министр.

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"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – отметил министр.

По его мнению, сейчас на границу с Беларусью необходимо направить военных, чтобы не допустить подобных сценариев. Украина ищет, где взять эти ресурсы, поскольку деятельность Беларуси соответствует военным интересам России, добавил Кулеба.

С конца октября появляются сообщения об активности российских военных у границ Украины: есть угроза нового вторжения.

30 ноября Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным – и это будет означать признание полуострова российским. Кулеба в тот же день сказал, что нет смысла оценивать каждый поток сознания Лукашенко, будут оцениваться действия.

За последнее время Лукашенко сделал несколько воинственных заявлений в адрес Украины: дважды анонсировал военные учения с РФ на границе с Украиной и сказал, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Также он назвал себя с Путиным "родными братьями".

В Госдепе США заявили, что не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины.