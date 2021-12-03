Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.
Кулеба назвал Лукашенко "диктатором". Его слова о намерении посетить оккупированный Крым являются "небольшой, но важной деталью большей картины", считает министр.
"Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, сценарий совместного вторжения России и Беларуси рассматривается "на очень серьезном уровне". При этом пока не видно подготовки беларуской армии к операциям против Украины или, что беларуское руководство может разрешить РФ использовать свою территорию для вторжения, говорит министр.
"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – отметил министр.
По его мнению, сейчас на границу с Беларусью необходимо направить военных, чтобы не допустить подобных сценариев. Украина ищет, где взять эти ресурсы, поскольку деятельность Беларуси соответствует военным интересам России, добавил Кулеба.
С конца октября появляются сообщения об активности российских военных у границ Украины: есть угроза нового вторжения.
30 ноября Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным – и это будет означать признание полуострова российским. Кулеба в тот же день сказал, что нет смысла оценивать каждый поток сознания Лукашенко, будут оцениваться действия.
За последнее время Лукашенко сделал несколько воинственных заявлений в адрес Украины: дважды анонсировал военные учения с РФ на границе с Украиной и сказал, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Также он назвал себя с Путиным "родными братьями".
В Госдепе США заявили, что не хотят видеть излишней дестабилизации из-за анонсированных учений России и Беларуси возле границ Украины.